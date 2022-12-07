Беллингем – один из главных молодых талантов, за которых борются ряд топ-клубов Европы, а сумма потенциального трансфера легко может превысить 100 миллионов евро.

Чемпионат мира срывает трансферные планы Реала – мадридцы не готовы выложить 150 миллионов за сенсацию турнира

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, 19-летний англичанин уже выбрал себе будущий клуб. Фаворитом стал Ливерпуль, переговоры с которым находятся в активной фазе. К такому выбору Джуда склонила семья, которой вариант с Реалом кажется менее привлекательным.

К слову, Мадрид считался одним из главных претендентов на Беллингема, в котором видят замену Луке Модричу. В нынешнем сезоне англичанин провел на клубном уровне 22 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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