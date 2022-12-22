Реал планує підписати Джуда Беллінгема, однак трансфер англійця буде дуже коштовним і важким. Доведеться торгуватися з Дортмундом і виграти конкуренцію в Ліверпуля. Тому в Мадриді підготували запасні варіанти.

Беллінгем відмовить Реалу заради Ліверпуля через особисту причину

Перша альтернатива – Енцо Фернандес. Молодий аргентинець здійснив прорив на ЧС-2022. Друга альтернатива – Мануель Локателлі, який вже два сезони не бореться за трофеї в Ювентусі, однак минулого літа виграв Євро-2020.

Реал виграв 4 Ліги чемпіонів з тріо Кроос-Модріч-Каземіро у півзахисті. Зараз провідну роль у центрі поля захоплює Чуамені, друге місце заброньоване за Камавінга, а от на третє Реал хоче підписати Беллінгема.