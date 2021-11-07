Мадридское дерби между Реалом и Райо Вальекано на Сантьяго Бернабеу имело очень важное турнирное значение. "Сливочные" в случае победы снова возглавили бы таблицу Ла Лиги, а "молнии" в случае успеха вернулись бы в зону Лиги чемпионов – хотя бы на сутки. Сенсация была не такой уж нереальной, учитывая недавний триумф подопечных Андони Ираолы над Барселоной.

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Поединок стартовал очень динамично. Уже на 30-й секунде встречи Вальекано мог забивать после классной диагонали на левый край штрафной и удара Альваро Гарсии из-под Карвахаля. Мяч прошёл мимо ворот, а Реал ответил на 5-й минуте – и сразу голом! Его забил Винисиус, принявший скидку от Бензема после подачи со стандарта, но счёт не изменился. У Жуниора и ещё троих партнёров заметили офсайд.

На 12-й минуте Бензема мог забить сам с прострела Асенсио, однако получилось слишком высоко. Ещё через две минуты "бланкос" добились своего: Асенсио сбросил сферу на ход Винисиусу и открылся под его передачу на правый край штрафной, а оттуда пошёл пас под удар Кроосу метров с 13-ти – Тони выстрелил в девятку. 1:0!

Райо огрызнулся выстрелом Трехо с линии полукруга перед штрафной, а также замыканием навеса в исполнении Нтека. В обоих случаях Куртуа поймал мяч. Реал после этих эпизодов окончательно захватил инициативу, прижав гостей и организовав ряд моментов. В частности, с линии вратарской стреляли Бензема и Асенсио (Димитриевски выручил подопечных Ираолы), а на 38-й минуте "сливочные" забили второй гол – Алаба прошёл левым флангом и вырезал передачу на дальнюю штангу, а Бензема замкнул в касание. 2:0!

На 40-й минуте Карим мог оформить и дубль, сыграв на добивании после отражённого удара Милитао с близкого расстояния, но мяч прошёл над воротами. В итоге отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе хозяев.

В первые полчаса второго тайма Реал продолжал контролировать ход встречи, ничего не позволяя Райо Вальекано. При этом подопечные Карло Анчелотти могли устроить разгром с неприличным счётом. Так, на 51-й минуте Винисиус обыграл трёх оппонентов и пробил мимо голкипера, но Оскар Валентин остановил мяч перед пустыми воротами. На 54-й Асенсио не реализовал выход один на один, на 62-й Бензема с левого края штрафной закрутил сферу мимо дальней девятки, а на 71-й Карвахаль выцарапал мяч у чужих ворот и сбросил мяч под удар Асенсио. Димитриевки спасал.

Впрочем, Райо Вальекано не сдавался. На 75-й минуте Бебе прошёл к штрафной и мощно пробил в правую штангу, а на 77-й гости отквитали один гол в результате диагонали Балью на Альваро Гарсию и его скидки вдоль линии вратарской на Фалькао. Радамель перепрыгнул Алабу и забил головой 2:1!

Хозяева на этот гол ничем особенным не ответили, но и Райо Вальекано, при всех стараниях, долго запрягал с камбеком. В компенсированное время "молнии" смогли прижать "сливочных", заставив их играть на вынос, а на 90+2-й минуте забивать мог Паласон – впрочем, его выстрел из-под перекладины достал Куртуа. В итоге финальный свисток зафиксировал непростую победу команды Карло Анчелотти.

Таким образом, Реал набрал 27 очков, единолично возглавив турнирную таблицу Ла Лиги, хотя уже завтра Сосьедад может вернуть лидерство – разрыв между ними составляет всего два зачётных балла. Райо Вальекано, имея 20 пунктов в активе, держится на шестой строчке.

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