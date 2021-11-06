Чемпионат Испании 2021/22, 13-й тур

Эспаньол – Гранада – 2:0

Голы: Педроса, 30, Де Томас, 42

Алавес – Леванте – начало в 19:30

Эспаньол в последних трёх турах Ла Лиги побед не знал, так что в домашнем матче против Гранады "попугаев" ничья не устраивала. Андалусийцы, держась на 15-й позиции, выглядели удобным соперником – и в первом тайме этот факт подтвердился. Хозяева открыли счёт на 30-й минуте в результате розыгрыша углового и красивого удара Педросы с лёту, а на 42-й Де Томас удачно замкнул подачу с правого фланга. 2:0! В обоих случаях ассистировал Дардер.

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Во втором тайме Эррера забил третий гол в ворота гостей, но его отменили из-за офсайда. Гранада же постепенно перехватила инициативу, выдав череду голевых моментов, но шикарная игра Диего Лопеса и штанга после одного из выстрелов не позволила "назаритам" забить хотя бы один гол. В итоге финальный свисток зафиксировал победу Эспаньола со счётом 2:0.

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