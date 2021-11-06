Мадридське дербі між Реалом і Райо Вальєкано на Сантьяго Бернабеу мало дуже важливе турнірне значення. "Вершкові" в разі перемоги знову очолили б таблицю Ла Ліги, а "блискавки" у випадку успіху повернулись би у зону Ліги чемпіонів – бодай на добу. Сенсація була не такою вже й нереальною, враховуючи недавню звитягу підопічних Андоні Іраоли над Барселоною

Алавес у доданий час вирвав перемогу у Леванте, Еспаньйол здолав Гранаду, обірвавши 3-матчеву безвиграшну серію

Поєдинок стартував дуже динамічно. Вже на 30-й секунді зустрічі Вальєкано міг забивати після класної діагоналі на лівий край штрафного та удару Альваро Гарсії з-під Карвахаля. М'яч пройшов повз ворота, а Реал відповів на 5-й хвилині – і одразу ж голом! Його забив Вінісіус, який прийняв скидку від Бензема після подачі зі стандарту, але рахунок не змінився. У Жуніора та ще трьох партнерів помітили офсайд.

На 12-й хвилині Бензема міг забити сам з прострілу Асенсіо, однак вийшло зависоко. Ще за дві хвилини "бланкос" таки добилися свого: Асенсіо скинув сферу на хід Вінісіусу й відкрився під його передачу на правий край штрафного, а звідти пішов пас під удар Кроосу метрів з 13-ти – Тоні вистрілив у дев'ятку. 1:0!

Райо огризнувся пострілом Трехо з лінії півкола перед карним майданчиком, а також замиканням навісу у виконанні Нтека. В обох випадках Куртуа спіймав м'яч. Реал після цих епізодів остаточно захопив ініціативу, притиснувши гостей і створивши низку моментів. Зокрема, з лінії воротарського стріляли Бензема й Асенсіо (Дімітрієвскі виручив підопічних Іраоли), а на 38-й хвилині "вершкові" забили другий гол – Алаба пройшов лівим флангом і вирізав передачу на дальню стійку, а Бензема замкнув у дотик. 2:0!

На 40-й хвилині Карім міг оформити і дубль, зігравши на добиванні після відбитого удару Мілітао з близької відстані, але м'яч пройшов над воротами. У підсумку, відпочивати команди відправились за комфортної переваги господарів.

В перші півгодини другого тайму Реал продовжував контролювати хід зустрічі, нічого не дозволяючи Райо Вальєкано. При цьому підопічні Карло Анчелотті могли влаштувати розгром із непристойним рахунком. Так, на 51-й хвилині Вінісіус обіграв трьох опонентів і пробив повз голкіпера, але Валентін зупинив м'яч перед порожніми воротами. На 54-й Асенсіо не реалізував вихід віч-на-віч, на 62-й Бензема з краю штрафного закрутив сферу повз дальню дев'ятку, а на 71-й Карвахаль видряпав м'яч біля чужих воріт і скинув м'яч під удар Асенсіо. Дімітрієвкі рятував.

Втім, Райо Вальєкано не здавався. На 75-й хвилині Бебе пройшов до карного майданчика й потужно пробив у праву стійку, а на 77-й гості відквитали один гол внаслідок діагоналі Балью на Альваро Гарсію та його скидки вздовж лінії воротарського на Фалькао. Радамель перестрибнув Алабу й забив головою 2:1!

Господарі на цей гол нічим особливим не відповіли, але й Райо Вальєкано, при всіх стараннях, довго запрягав із камбеком. Аж у компенсований час "блискавки" змогли притиснути "вершкових", змусивши їх грати на винос, а на 90+2-й хвилині забивати міг Паласон – втім, його постріл з-під поперечки дістав Куртуа. У підсумку фінальний свисток зафіксував непросту перемогу команди Карло Анчелотті.

Таким чином, Реал набрав 27 очок, одноосібно очоливши турнірну таблицю Ла Ліги, хоча вже завтра Сосьєдад може повернути лідерство – розрив між ними становить всього два залікових бали. Райо Вальєкано, маючи 20 пунктів у активі, тримається на шостій сходинці.

Барселона на 90+6 хвилині втратила перемогу над Сельтою, виграючи 3:0 до перерви – три травми і дивний провал каталонців