Не Роналду, не Зидан, не Рамос, не Бензема, не Модрич и даже не Лунин.

Известный немецкий агент Фолькер Штрут рассказал о встрече с Флорентино Пересом и поделился интересными деталями разговора с президентом Реала.

"Незадолго до начала пандемии Перес пригласил меня пообедать. Это невероятно приятный человек с незаурядной жизненной историей. Он стал хорошим предпринимателем, но остался человеком.

Он объяснил мне, почему Тони Кроос является для него трансфером столетия в Реале. По его словам, этот переход был фантастическим соотношением цены и качества", – цитирует Штрута издание meczyki.

Кроос перешёл из Баварии в Реал в 2014 году. Мюнхенцы заработали на трансфере всего 25 миллионов евро. Тони в Мадриде трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании.

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