Азар не входит в планы Реала, поэтому мадридский клуб намерен расстаться с бельгийцем в ближайшее время, сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Marca.

Азар обманул тренера сборной Бельгии ради развлечений в ночном клубе: "Не хочу, чтобы такое повторялось"

Отмечается, что Эдену не оставляют "никакой надежды" доказать свою необходимость "сливочным".

К слову, Азар провалился в Реале, в том числе из-за большого количества травм. В целом, с 2019 года Эден сыграл 72 матча, в которых отличился 7 голами и 11 ассистами.

Реал разнес Селтик и выиграл группу Шахтера в Лиге чемпионов – пенальтийный тайм, бетон от Куртуа, великий Вальверде