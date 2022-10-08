Роберто Мартинес отругал вингера за нарушение дисциплины во время пребывания в лагере "дьяволов". За 2 дня до матча Лиги наций против Нидерландов (0:1) главный тренер дал Азару выходной, чтобы тот смог провести время с близкими. Вместо этого 31-летний капитан посетил ночной клуб Брюсселя, а затем тотально провалил матч и не помог команде выйти в плей-офф.

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"Эден играет важную роль в команде, как человек и как капитан. Мы доверяем нашим игрокам, поэтому ему разрешили провести время со своей семьей или друзьями. За этим стояла неприятная история, но я не собираюсь говорить о ней публично. Это будет решаться внутри команды. Не хочу, чтобы такое повторялось", – заявил Мартинес в комментарии RTBF.

Добавим, что в нынешнем сезоне Азар наиграл за Реал всего 158 минут, за которые оформил гол и ассист. В составе сборной Бельгии вингер последний раз забивал более года назад.

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