Вінгер Реала Еден Азар може досить скоро покинути клубну прописку.

Азар не входить у плани Реала, через що мадридський клуб має намір розпрощатись з бельгійцем найближчим часом, повідомляє Madrid Xtra з посиланням на Marca.

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Зазначається, що Едену не залишають "жодної надії" довести свою необхідність "вершковим".

До слова, Азар провалився у Реалі, зокрема через велику кількість травм. Загалом, з 2019 року Еден зіграв 72 матчів, у яких відзначився 7 голами та 11 асистами.

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