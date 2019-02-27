toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал отказался от покупки Неймара или Мбаппе ради Азара

12:43 54 Читати українською
Реал отказался от покупки Неймара или Мбаппе ради Азара
Эден Азар / reuters

"Галактикос" продолжают наблюдать за развитием карьеры лидера Челси Эдена Азара.

По информации Evening Standard, бельгиец стал главной целью Реала во время летнего трансферного окна. Мадридский клуб даже отказался от идеи покупки Килиана Мблаппе или Неймара.

Азар назвал лучший матч в своей карьере

Руководство "галактикос" сделает летом все возможное, чтобы оформить трансфер Азара, у которого останется только один год контракта с "синими". Флорентино Перес рассматривал возможность приобретения одного из дуэта Мбаппе-Неймар, однако недавно президент ПСЖ дал четко понять, что у мадридцев не будет шансов подписать кого-то из них.

К слову, Азар неоднократно заявлял, что мечтает играть в Реале. Недавно он рассказал, что вскоре публично расскажет о решении относительно своего будущего.

Месси – лучший дриблер топ-5 чемпионатов, Азар – самый успешный, прогнозируемые лидеры в Бундеслиге и Серии А

Теги
Испания Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
29
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук