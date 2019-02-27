Реал отказался от покупки Неймара или Мбаппе ради Азара

"Галактикос" продолжают наблюдать за развитием карьеры лидера Челси Эдена Азара.

По информации Evening Standard, бельгиец стал главной целью Реала во время летнего трансферного окна. Мадридский клуб даже отказался от идеи покупки Килиана Мблаппе или Неймара.

Азар назвал лучший матч в своей карьере

Руководство "галактикос" сделает летом все возможное, чтобы оформить трансфер Азара, у которого останется только один год контракта с "синими". Флорентино Перес рассматривал возможность приобретения одного из дуэта Мбаппе-Неймар, однако недавно президент ПСЖ дал четко понять, что у мадридцев не будет шансов подписать кого-то из них.

К слову, Азар неоднократно заявлял, что мечтает играть в Реале. Недавно он рассказал, что вскоре публично расскажет о решении относительно своего будущего.

Месси – лучший дриблер топ-5 чемпионатов, Азар – самый успешный, прогнозируемые лидеры в Бундеслиге и Серии А