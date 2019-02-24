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Президент ПСЖ Аль Хелаифи: Реал прекрасно знает, что Неймар не продается

11:23 8 Читати українською
Президент ПСЖ Аль Хелаифи: Реал прекрасно знает, что Неймар не продается
Аль Хелаифи и Неймар / фото из соцсетей

Президент ПСЖ Насер Аль Хелаифи отреагировал на слухи о возможной продаже лидера парижан Неймара.

"Ни один клуб в мире, в том числе и Реал не должен звонить нам по Неймару или любому другому игроку. Реал прекрасно знает, что Неймар не продается.

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Бразилец не покинет ПСЖ этим летом. У нас фантастические отношения с отцом Неймара. Мы рассчитываем, что форвард останется в Париже на долгосрочную перспективу", – цитирует Аль Хелаифи Marca.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны в августе 2017 за рекордные 222 млн евро. Контракт бразильца с французским клубом действует до 30 июня 2022 года. В СМИ регулярно распространяются слухи о возможно трансфере Неймара в Реал.

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