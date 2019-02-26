Месси – лучший дриблер топ-5 чемпионатов, Азар – самый успешный, прогнозируемые лидеры в Бундеслиге и Серии А

Международный центр спортивных исследований (CIES) определил лучших и самых успешных дриблеров в ведущих чемпионатах континента.

Football Observatory проанализировала дриблинг всех футболистов в топ-5 европейских лигах за последние 365 дней. На основе данных Opta составлен рейтинг игроков, которые чаще всего успешно идут в дриблинг. Учитывались только те исполнители, которые с 18 февраля 2018-го по 17 февраля 2019-го провели на поле не менее 1800 минут во внутреннем чемпионате (для Бундеслиги – не менее 1500 минут).

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Сенсации не случилось. На первом месте – Лионель Месси. Аргентинец тратит на один удачный дриблинг в среднем 19.2 минуты. Еще один показатель, по которому гений Барселоны является лучшим в Европе.

Второе место занимает форвард Ниццы Аллен Сен-Максимен. 21-летний игрок совсем немного уступает Месси – 19.8 минуты для каждого успешного дриблинга. Осенью его вообще называли самым активным дриблером Европы. В топ-5 попал еще один представитель французской лиги – вингер Дижона Наим Слити (21.4 секунды).

На третьем месте оказался Эден Азар, у которого на одну удачную попытку идет ровно 21 секунда. Бельгиец, соответственно, лидирует по этому показателю в АПЛ, однако о главном его достоинстве поговорим чуть ниже. Также в Англии стоит отметить Уилфрида Заху (25.6 секунды) и партнера Ярмоленко Фелипе Андерсона (29.4 секунды).

Закрывает первую пятерку Усман Дембеле – 21.7 секунды на успешный дриблинг. Барселона – единственный клуб, который представлен двумя игроками в топ-10 рейтинга и тремя в топ-20 (на 16-м месте Фелипппе Коутиньо – 31.7 секунды).

Лучший в Бундеслиге – Джейдон Санчо, который удачно идет в дриблинг каждые 24.1 секунды. С главным дриблером Серии А также все прогнозируемо – Пауло Дибала (29.9 секунды).

Топ-10 футболистов, которые тратят меньше всего времени на 1 удачную попытку дриблинга:

Что касается процента успешности дриблинга, то рейтинг возглавляет Эден Азар – 73.4%. Второе место имеет упомянутый Наим Слити – 72.1% удачных, а на третьем месте оказался сын знаменитого Лилиама Тюрама Маркус – 71.7%. Стоит отметить, что учитывались только те игроки, которые по крайней мере 100 раз шли в обводку.

Топ-5 футболистов с самым успешным дриблингом:

В соответствующем антирейтинге лидирует форвард Уотфорда Роберто Перейра, у которого только 42.6% попыток дриблинга завершаются успешно. Среди главных неудачников также Фабиан Орельяна из Эйбара (43.9%) и Джошуа Кинг из Борнмута (44.2%).

Топ-5 футболистов с наименее успешным дриблингом: