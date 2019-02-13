Азар назвал лучший матч в своей карьере

Вингер Челси и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о лучшем матче в своей карьере.

"Думаю, моим лучшим матчем в карьере был четвертьфинал со сборной Бразилии на ЧМ-2018, когда мы одержали победу.

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Стоит отметить, что в этой игре я не забил и не отдал голевой передачи, хотя люди всегда ждут от меня результативной игры, но мы играли как единая команда, а победить Бразилию всегда сложно.

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Это огромная страна, которая 5 раз выигрывала чемпионат мира, но мы провели фантастический матч как единая команда, и эти воспоминания останутся со мной навсегда", – цитирует Азара официальный сайт Челси.