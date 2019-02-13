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Азар назвал лучший матч в своей карьере

18:16 110 Читати українською
Азар назвал лучший матч в своей карьере
Эден Азар / Reuters

Вингер Челси и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о лучшем матче в своей карьере.

"Думаю, моим лучшим матчем в карьере был четвертьфинал со сборной Бразилии на ЧМ-2018, когда мы одержали победу.

Азар: Я не эгоист, и это может помешать мне стать лучшим игроком на планете

Стоит отметить, что в этой игре я не забил и не отдал голевой передачи, хотя люди всегда ждут от меня результативной игры, но мы играли как единая команда, а победить Бразилию всегда сложно.

Азар ожидает решения Реала, – журналист

Это огромная страна, которая 5 раз выигрывала чемпионат мира, но мы провели фантастический матч как единая команда, и эти воспоминания останутся со мной навсегда", – цитирует Азара официальный сайт Челси.

Теги
Челси Челси ЧМ 2018 Эден Азар Эден Азар Бельгия Бельгия
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