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Реал відмовився від покупки Неймара або Мбаппе заради Азара

12:43 318 Читать на русском
Реал відмовився від покупки Неймара або Мбаппе заради Азара
Еден Азар / reuters

"Галактікос" продовжують спостерігати за розвитком кар'єри лідера Челсі Едена Азара.

За інформацією Evening Standard, бельгієць став головною трансферною метою Реала під час літнього трансферного вікна. Мадридський клуб навіть відмовився від ідеї придбання Кіліана Мблаппе чи Неймара.

Азар назвав найкращий матч у своїй кар'єрі

Керівництво "галактікос" зробить влітку все можливе, щоб оформити трансфер Азара, у якого залишатиметься лише один рік контракт з "синіми". Флорентіно Перес розглядав можливість придбання когось із дуету Мбаппе-Неймар, однак нещодавно президент ПСЖ дав чітко зрозуміти, що мадридців не буде шансів підписати когось з них.

До слова, Азар неодноразово заявляв, що мріє грати у Реалі. Нещодавно він розповів, що незабаром публічно розповість про рішення щодо свого майбутнього.

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