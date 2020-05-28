Ла Лига будет проводить все матчи вечером – назревает грандиозный марафон

Чемпионат Испании приближается к рестарту прерванного пандемией коронавируса сезона. Функционеры продолжают согласовывать важные для возобновления соревнований детали.

Королевская испанская футбольная федерация разрешила Примере проводить поединки по понедельникам и пятницам, сообщает Marca.

Ла Лига решила приостанавливать все матчи после 20-й минуты

Это означает, что в Испании в течение 32-х дней будут играть не менее 1 матча Ла Лиги. Команды получат минимум 72 часа на отдых между играми. Еще одно радикальное новшество – время старта поединков. Отныне матче не будут начинать раньше 19:30. На такое решение повлияли климатические условия (летняя жара) и запросы телекомпаний.

Сезон 2019/20 в Ла Лиге возобновят 11 июня. С началом лета все команды получат право на проведение полноценных тренировок.

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