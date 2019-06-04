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Реал отказался от Неймара из-за секс-скандала – мадридцы переключились на Мбаппе

10:50 96 Читати українською
Реал отказался от Неймара из-за секс-скандала – мадридцы переключились на Мбаппе
Неймар и Килиан Мбаппе / Reuters

Мадридский Реал решил не бороться за подписание форварда Неймара этим летом.

Испанский гранд изменил планы на ближайшее трансферное окно, сообщает AS.

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Бразильская звезда ПСЖ был одной из главных целей Флорентино Переса на лето. Руководители Реала восхищаются игрой нападающего сборной Бразилии, однако его поведение за пределами поля их беспокоит. Последней каплей стал секс-скандал с Неймаром, который и заставил испанцев отказаться от перехода.

В то же время "сливочные" готовы побороться за другого лидера парижан – Килиана Мбаппе. Француз недоволен своим положением в команде Томаса Тухеля и хочет сменить клуб. Впрочем, ПСЖ не готов отпускать чемпиона мира, поэтому переговоры будут крайне тяжелыми.

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