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Дело Неймара об изнасиловании: вероятная жертва предоставила синяки на ягодицах и ногах

22:15 78 Читати українською
Дело Неймара об изнасиловании: вероятная жертва предоставила синяки на ягодицах и ногах
Неймар / SportsJOE

Дело бразильского форварда Неймара об изнасиловании продолжает набирать обороты.

Потерпевшая сторона предоставила фото больших синяков на ягодицах и ногах, передает UOL Esporte.

Неймар – про обвинения в изнасиловании: Это была ловушка, и я попал в нее

Издание также проверяет подлинность отчета о травмах девушки, подписанного в больнице в Сан-Паулу.

Напомним, девушка подала в полицейский участок Сан-Паулу заявление, в котором обвинила Неймара в изнасиловании. Инцидент якобы произошел в одном из парижских отелей 15 мая.

Неймар вызван на допрос по обвинению в изнасиловании – у форварда изъяли телефон, ему грозит тюремное заключение

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