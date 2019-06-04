Реал відмовився від Неймара через секс-скандал – мадридці перемкнулися на Мбаппе

Мадридський Реал вирішив не боротися за підписання форварда Неймара цього літа.

Іспанський гранд змінив плани на найближче трансферне вікно, повідомляє AS.

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Бразильська зірка ПСЖ був однією з головних цілей Флорентіно Переса на літо. Керівники Реала захоплюються грою нападника збірної Бразилії, однак його поведінка за межами поля їх непокоїть. Останньою краплею став секс-скандал з Неймаром, який і змусив іспанців відмовитися від переходу.

Натомість "вершкові" готові поборотися за іншого лідера парижан – Кіліана Мбаппе. Француз незадоволений своїм становищем в команді Томаса Тухеля і хоче змінити клуб. Втім, ПСЖ не готовий відпускати чемпіона світу, тому переговори будуть вкрай важкими.

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