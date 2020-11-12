Главной трансферной целью Реала зимой станет нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд.

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За него "галактикос" готовы выложить 75 млн евро, а также отдать в двухлетнюю аренду Луку Йовича, сообщает издание Goal.

Кроме того, мадридцы заинтересованы в услугах хавбека Ренна Эдуарда Камавингы. "Королевский клуб" готовит для Ренна предложение в размере 50 млн евро и может включить в соглашение Мариано Диаса.

Напомним, Холанд перешел в Боруссию в январе этого года из Зальцбурга за 20 млн евро. В текущем сезоне провел за "шмелей" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи. На счету Камавингы 1 гол в 9 поединках за французский клуб.

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