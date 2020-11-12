Контракт защитника Реала Серхио Рамоса с клубом истекает 30 июня 2021 года. Обе стороны стремятся пролонгировать сотрудничество, однако у каждого свое видение продления соглашения.

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34-летний защитник требует нового договора минимум на два года, в то время как руководство "галактикос" настаивает на однолетнем контракте без повышения зарплаты. Накануне "сливочные" сделали своем капитану новое предложение – однолетнее соглашение с сохранением предыдущих финансовых условий (на фоне переговоров с другими игроками по сокращению гонораров из-за пандемии COVID-19). Однако, диалог снова завершился ничем.

Кристобаль Сория, экс-делегат Севильи и товарищ Рамоса, в эфире El Chiringuito TV сообщил, что вероятность того, что Серхио покинет Реал составляет 80%. По его словам, сам игрок одержим идеей остаться в Мадриде, но переговоры зашли в тупик. У королевского клуба еще меньше двух месяцев чтобы как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки – через 49 дней Рамос сможет подписать предварительный контракт с другим клубом.

Напомним, Серхио защищает цвета "сливочных" с 2005 года, а до этого выступал за Севилью, воспитанником которой он является. С Реалом Серхио успел завоевать 22 трофея, среди которых четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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