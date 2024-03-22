Нова важка травма Тібо Куртуа знову підняла проблему голкіперів у складі мадридців. Кепа влітку повернеться до Челсі, оскільки остаточно програв конкуренцію українцю Андрію Луніну.

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Як повідомляє Defensa central, була ймовірність, що Реал поверне в команду Кейлора Наваса, у якого спливає контракт з ПСЖ влітку. Костариканець провів у Мадриді п'ять сезонів та тричі вигравав з "вершковими" Лігу чемпіонів. Утім, ця інформація не відповідає дійсності. Реал вразили виступи Андрія Луніна і керівництво вважає, що зараз настав час довіряти саме українцю.

"На наступний рік ми будемо довіряти Луніну і Куртуа, більше нічого не думаємо", – цитує видання неназваного представника клубу.

Все ж воротарське питання бентежить керівництво Реала, оскільки майбутнє Андрія Луніна досі не визначено. Чинна угода українця закінчується влітку 2025 року, а перемовини щодо нового контракту тільки стартували. "Вершкові" хочуть підготуватися не тільки до ймовірного відходу українця, а й подбати про майбутнє команди.

Мадридці, за інформацією realmadridexclusivo, звернули свою увагу на голкіпера Лас-Пальмаса Альваро Вальєса. Іспанець вразив своєю грою у поточному сезоні і є одним із відкриттів Ла Ліги. Якщо 26-річний голкіпер не продовжить угоду зі своїм клубом, то його трансфер коштуватиме приблизно 5 мільйонів євро. Така ціна дуже задовольняє керівництво Реал.

Варто нагадати, що "вершкові" також стежать за прогресом 18-річного вихованця Франа Гонсалеса, який вже продемонстрував гарні результати у складі Хувеналь А. Тренерський штаб мадридців вже кілька разів залучав гравця до тренувань з першою командою.

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