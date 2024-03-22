Руководство "сливочных" следит за футболистами, у которых заканчиваются контракты. В сферу интересов Реала попал защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд, у которого соглашение истекает в 2025 году.

Звезда сборной Украины может усилить Ливерпуль – новый спортивный директор "красных" поспособствует трансферу

Как сообщает Relevo, контактов между мадридцами и мерсисайдцами по поводу возможного трансфера еще не было. Интерес существует, но реальных действий, направленных на подписание Трента, клуб пока не предпринимал. В Реале ценят Трента за гибкость – он может играть не только на правом фланге защиты, но и в центре обороны, и в центре поля. К 2025 году Дани Карвахалю будет 33 года, поэтому "сливочные" считают, что наступает идеальный момент для подписания футболиста такого высокого уровня на эту позицию.

Пока неизвестно, каковы намерения футболиста. Ливерпуль хочет продлить с ним контракт, учитывая то, что он воспитанник клуба и один из важнейших игроков в составе.

Александер-Арнольд в целом сыграл за мерсисайдцев в 302 матчах. В его активе 18 голов и 82 ассиста. В составе Ливерпуля он получал титул чемпиона Англии в сезоне 2019/20 и выигрывал Лигу чемпионов. Из-за травмы он не выходил на поле с 10 февраля.

Грустный день для Ливерпуля или Пустота, которую невозможно заполнить: что оставит Юрген Клопп после сенсационного ухода