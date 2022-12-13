Королевский клуб хочет сохранить вратаря сборной Украины. Решение о своей судьбе в Мадриде должен принять сам Андрей Лунин.

Реал настроен решить вопрос с дублером Тибо Куртуа. Бельгиец является безапелляционным первым номером в команде Карло Анчелотти, и что-либо менять в Мадриде пока не собираются.

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"Сливочные" видят Андрея Лунина заменой 30-летнему Куртуа через несколько сезонов, но хотят, чтобы резервный вратарь получал игровую практику. Контракт украинца действует до лета 2024 года и он должен принять решение о своем будущем – подписывать новое соглашение или сменить клуб. В Мадриде довольны работой 23-летнего Андрея, но сейчас все зависит от него.

Если Лунин заключит новый контракт, то летом Реал хочет отдать Андрея в аренду, чтобы он получал игровое время. На место кипера сборной Украины мадридцы хотят пригласить кого-нибудь из опытных и уже немолодых вратарей. Главное условие – потенциальный новичок должен сразу согласиться на роль резервиста, сообщает Sport.es.

Напомним, Лунин перешел в Реал еще в 2018 году из Зари за 8,5 миллиона евро. Трижды ходил в аренду (Леганес, Вальядолид, Овьедо). За первую команду "сливочных" сыграл 11 матчей (из них 6 – в сезоне 2022/23).