Роналду очень болезненно пережил поражение в финале Кубка Короля – его Аль-Наср уступил в серии пенальти Аль-Хилялю. Португалец лег на газон и расплакался, а одноклубники и сотрудники клуба пытались его успокоить.

Роналду расплакался после поражения в финале Кубка Короля – трогательные кадры

"Криштиану Роналду продолжит работать с Аль-Насром. Его кровь стала желтой", – заявил Фиенга в комментарии Sada Al-Mala'eib. Стоит отметить, что основной цвет Аль-Насра – желтый.

Напомним, что Роналду выступает за Аль-Наср с 1 января 2023 года. Всего за клуб португалец сыграл в 64 матчах, забив 58 голов и оформив 15 ассистов. Его контракт с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2025 года.

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