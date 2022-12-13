Реал налаштований вирішити питання з дублером Тібо Куртуа. Бельгієць є безапеляційним першим номером у команді Карло Анчелотті, і щось змінювати у Мадриді поки не збираються.

Реал націлився на головного героя сенсації ЧС-2022 – сумний вердикт для Луніна

"Вершкові" бачать Андрія Луніна заміною 30-річному Куртуа через кілька сезонів, але хочуть, щоб резервний воротар отримував ігрову практику. Контракт українця чинний до літа 2024 року і він повинен ухвалити рішення щодо свого майбутнього – підписувати нову угоду, чи змінити клуб. У Мадриді задоволені роботою 23-річного Андрія, але зараз все залежить від нього.

Якщо Лунін укладе новий контракт, то влітку Реал хоче віддати Андрія в оренду, щоб він отримував ігровий час. На місце кіпера збірної України мадридці хочуть запросити когось із досвідчених і вже немолодих воротарів. Головна умова – потенційний новачок повинен одразу погодитися на роль резервіста, повідомляє Sport.es.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал ще у 2018 році із Зорі за 8,5 мільйонів євро. Тричі ходив у оренди (Леганес, Вальядолід, Ов'єдо). За першу команду "вершкових" зіграв 11 матчів (з них 6 – у сезоні 2022/23).