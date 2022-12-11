На радарах мадридцев находится Ясин Буну. Голкипер Севильи стал главным героем сборной Марокко, впервые в своей истории прошедшей до стадии полуфинала ЧМ-2022.

Легенда Днепра назвал сильные и слабые места Лунина: "Мы это видели в игре Реала с Барселоной"

Как сообщает Defensa Central , "бланкос" в восторге от выступлений вратаря как на клубном, так и на международном уровнях. Буну на следующий сезон рассматривают как резервиста Тибо Куртуа, являющегося безоговорочным номером 1. Поэтому Реал считает, что Андрей должен уйти в аренду, где будет получать стабильную игровую практику, а его место может занять Буну.

Менеджер Севильи Рамон Мончи открыт для продажи игроков, ведь хочет сбалансировать бюджет клуба, который в последние годы не полностью наполнялся. Андалусийцы не будут продавать Буна, которого также хочет Астон Вилла, за менее чем 30 миллионов евро. Мадрид считает цену завышенной.

На уровне клуба и сборной в сезоне 2022/23 Ясин наиграл 24 поединка, из которых семь сумел отстоять на ноль.