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Реал определился с приоритетным трансфером на лето – Холанд и Мбаппе отошли на второй план

13:37 143 Читати українською
Реал определился с приоритетным трансфером на лето – Холанд и Мбаппе отошли на второй план
Кай Хаверц / Reuters

Главный тренер Реала Зинедин Зидан сообщил руководству список своих желаний на лето.

Ключевой целью француза стал звезда леверкузенского Байера Кай Хаверц, утверждает Le10Sport.

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Зидан смирился с невозможностью подписать Холанда или Мбаппе в этом году, поэтому сосредоточится на средней линии. Наставник мадридцев ищет молодого креативного полузащитника, который станет долгосрочной заменой для Модрича, Крооса или Иско. "Сливочных" не волнуют даже безумные финансовые аппетиты Байера – 100 млн евро. Кроме Реала, за Хаверцом пристально следят Барселона и Бавария, поэтому торги будут горячими.

В сезоне 2019/20 молодой немец набрал 8 голов и 5 ассистов в 23 матчах Бундеслиги. Контракт Кая с Байером истекает летом 2022-го.

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