Реал определился с приоритетным трансфером на лето – Холанд и Мбаппе отошли на второй план

Главный тренер Реала Зинедин Зидан сообщил руководству список своих желаний на лето.

Ключевой целью француза стал звезда леверкузенского Байера Кай Хаверц, утверждает Le10Sport.

Барселона готова отдать двух своих игроков за Хаверца – каталонцы не хотят платить Байеру 100 млн

Зидан смирился с невозможностью подписать Холанда или Мбаппе в этом году, поэтому сосредоточится на средней линии. Наставник мадридцев ищет молодого креативного полузащитника, который станет долгосрочной заменой для Модрича, Крооса или Иско. "Сливочных" не волнуют даже безумные финансовые аппетиты Байера – 100 млн евро. Кроме Реала, за Хаверцом пристально следят Барселона и Бавария, поэтому торги будут горячими.

В сезоне 2019/20 молодой немец набрал 8 голов и 5 ассистов в 23 матчах Бундеслиги. Контракт Кая с Байером истекает летом 2022-го.

Несподіваний герой Дортмунда, вуса Кімміха, косоокі "бики" та мертві "музиканти" – Бундесліга зачарувала світ