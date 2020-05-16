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Барселона готова отдать двух своих игроков за Хаверца – каталонцы не хотят платить Байеру 100 млн

18:09 64 Читати українською
Барселона готова отдать двух своих игроков за Хаверца – каталонцы не хотят платить Байеру 100 млн
Кай Хаверц / Reuters

Руководство Барселоны пытается найти альтернативный вариант для переговоров по звезде Байера Кая Хаверца.

Чемпионы Испании не собираются платить "фармацевтам" 100 млн евро, информирует Sport1.

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Барселона попытается предложить немецкому клубу за Хаверца кого-то из своих игроков. Это защитник Эмерсон и хавбек Аленья, которые сезон 2019/20 проводят в Бетисе на правах аренды. Каталонский гранд может вернуть их обратно, чтобы использовать для торгов с Байером. Рыночная цена Аленьи и Эмерсона одинаковая – 18 млн евро.

Добавим, что на Хаверца также претендуют английские Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

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Германия Испания Трансферы Кай Хаверц Кай Хаверц Карлес Аленья Карлес Аленья Трансферы Барселоны Эмерсон Эмерсон Байер Байер Барселона Барселона
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