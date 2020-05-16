Барселона готова отдать двух своих игроков за Хаверца – каталонцы не хотят платить Байеру 100 млн

Руководство Барселоны пытается найти альтернативный вариант для переговоров по звезде Байера Кая Хаверца.

Чемпионы Испании не собираются платить "фармацевтам" 100 млн евро, информирует Sport1.

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Барселона попытается предложить немецкому клубу за Хаверца кого-то из своих игроков. Это защитник Эмерсон и хавбек Аленья, которые сезон 2019/20 проводят в Бетисе на правах аренды. Каталонский гранд может вернуть их обратно, чтобы использовать для торгов с Байером. Рыночная цена Аленьи и Эмерсона одинаковая – 18 млн евро.

Добавим, что на Хаверца также претендуют английские Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

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