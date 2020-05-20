Реал визначився з пріоритетним трансфером на літо – Холанд і Мбаппе відійшли на другий план

Головний тренер Реала Зінедін Зідан повідомив керівництву список своїх бажань на літо.

Ключовою ціллю француза став зірка леверкузенського Байєра Кай Хаверц, стверджує Le10Sport.

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Зідан змирився з неможливістю підписати Холанда або Мбаппе цього року, тому зосередиться на середній лінії. Керманич мадридців шукає молодого креативного півзахисника, який стане довгостроковою заміною для Модріча, Крооса або Іско. "Вершкових" не хвилюють навіть шалені фінансові апетити Байєра – 100 млн євро. Окрім Реала, за Хаверцом пильно стежать Барселона та Баварія, тому торги будуть гарячими.

У сезоні 2019/20 молодий німець набрав 8 голів і 5 асистів в 23 матчах Бундесліги. Контракт Кая з Байєром завершується влітку 2022-го.

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