Реал определился с планами на межсезонные сборы – Лунин может остаться без спаррингов

Пандемия внесла свои коррективы в процесс подготовки мадридского Реала к новому сезону.

Наставник Реала Зинедин Зидан будет готовить своих подопечных к сезону 2020/21 на тренировочной базе мадридцев, сообщает Marca.

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Из-за коронавируса клуб вынужден отказаться от традиционных турне по Азии или США. На базе игроки соберутся ориентировочно 29 августа, предварительно сдав тесты на наличие COVID-19. Также в клубе не уверены, будут ли проводиться спарринги с другими командами, чтобы не подвергать игроков опасности.

Напомним, старт нового сезона Ла Лиги запланирован на 12 сентября.

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