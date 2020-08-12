Реал определился с трансферной политикой на межсезонье – роскошные новости для Лунина

Игроки и тренерский штаб Реала получили небольшой отпуск перед началом нового сезона. На командном собраниии гендиректор "сливочных" Хосе Анхель Санчес пообщался с футболистами и тренерами. Функционер сообщил команде, что Реал не будет подписывать новичков в текущее трансферное окно, информирует Marca.

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Единственными новичками станут игроки, которые вернутся из аренды – это Андрей Лунин, Мартин Эдегор и, возможно, Дани Себальос. Флорентино Перес считает, что в ситуации с пандемией тратить большие деньги – не самое лучшее решение.

Также игроки Реала попрощались с Альфонсом Ареола, срок аренды которого истек. Именно француз был дублером Тибо Куртуа, а теперь его место займет украинский голкипер. К слову, отпуск игроков Реала завершится 30 августа.

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