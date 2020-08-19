Реал визначився з планами на міжсезонні збори – Лунін може залишитись без спарингів

Пандемія внесла свої корективи у процес підготовки мадридського Реала до нового сезону.

Наставник Реала Зінедін Зідан готуватиме своїх підопічних до сезону 2020/21 на тренувальній базі мадридців, повідомляє Marca.

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Через коронавірус клуб змушений відмовитись від традиційних турне по Азії або США. На базі гравці зберуться орієнтовно 29 серпня, попередньо здавши тести на наявність COVID-19. Також у клубі не впевненні, чи будуть проводитись спаринги з іншими командами, щоб не наражати гравців на небезпеку.

Нагадаємо, старт нового сезону Ла Ліги запланований на 12 вересня.

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