toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
БАРСЕЛОНА ЛІОН - БАВАРІЯ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Реал визначився з планами на міжсезонні збори – Лунін може залишитись без спарингів

20:04 - Читать на русском
Реал визначився з планами на міжсезонні збори – Лунін може залишитись без спарингів
Тренування мадридців / Фото ФК Реал

Пандемія внесла свої корективи у процес підготовки мадридського Реала до нового сезону.

Наставник Реала Зінедін Зідан готуватиме своїх підопічних до сезону 2020/21 на тренувальній базі мадридців, повідомляє Marca.

Реал визначився з трансферною політикою на міжсезоння – розкішні новини для Луніна

Через коронавірус клуб змушений відмовитись від традиційних турне по Азії або США. На базі гравці зберуться орієнтовно 29 серпня, попередньо здавши тести на наявність COVID-19. Також у клубі не впевненні, чи будуть проводитись спаринги з іншими командами, щоб не наражати гравців на небезпеку.

Нагадаємо, старт нового сезону Ла Ліги запланований на 12 вересня.

Реал проводить кадрову чистку: Лунін – унікальний випадок, майбутнє Кубо та Едегора

blog_ava
Динамо отримає нову форму – з'явилося перше фото
15:06
10449
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Товариські матчі Міжсезонні збори коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо отримає нову форму – з'явилося перше фото
    Україна — 15:0610449 Динамо отримає нову форму – з'явилося перше фото
1
год
:
44
хв
Ліон
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?