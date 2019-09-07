Реал определился с дедлайном по трансферу Мбаппе

Мадридцы сделают все возможное, чтобы подписать форварда ПСЖ.

Реал попытается подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в течение двух последующих лет, утверждает испанское издание Sport.

Французский форвард будет приоритетной трансферной целью "королевского клуба". Ранее стало известно, что "сливочные" уже контактировали с чемпионами Франции и футболистом, а главный тренер Реала Зинедин Зидан якобы даже смог убедить 20-летнего игрока перейти на "Сантьяго Бернабеу".

Зидан убедил Мбаппе перейти в Реал следующим летом, – СМИ

Отмечается, что переход Мбаппе в мадридский клуб будет важнее потенциального трансфера Поля Погба из Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Килиан забил 39 голов и сделал 17 ассистов во всех турнирах за ПСЖ. В нынешней кампании он уже отметился двумя голами, однако пропустит ближайший месяц из-за травмы бедра, полученной в матче с Тулузой.

Контракт 20-летнего Мбаппе с ПСЖ заканчивается летом 2022 года.

Мбаппе вылетел на 3-4 недели и может пропустить старт Лиги чемпионов, – Le Parisien