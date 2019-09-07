Реал визначився з дедлайном щодо трансферу Мбаппе

Мадридці зроблять все можливе, щоб підписати форварда ПСЖ.

Реал спробує підписати нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе протягом двох наступних років, стверджує іспанське видання Sport.

Французький форвард буде пріоритетною трансферною ціллю "королівського клубу". Раніше стало відомо, що "вершкові" вже контактували з чемпіонами Франції і футболістом, а головний тренер Реала Зінедін Зідан ніби-то навіть зміг переконати 20-річного гравця перейти на "Сантьяго Бернабеу".

Зідан переконав Мбаппе перейти в Реал наступного літа, – ЗМІ

Зазначається, що перехід Мбаппе до мадридського клубу буде важливішим за потенційний трансфер Поля Погба з Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні Кіліан забив 39 голів і зробив 17 асистів у всіх турнірах за ПСЖ. У нинішній кампанії він вже відзначився двома голами, проте пропустить найближчий місяць через травму стегна, отриману у матчі з Тулузою.

Контракт 20-річного Мбаппе з ПСЖ закінчується влітку 2022 року.

Мбаппе вилетів на 3-4 тижні та може пропустити старт Ліги чемпіонів, – Le Parisien