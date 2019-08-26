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Мбаппе вылетел на 3-4 недели и может пропустить старт Лиги чемпионов, – Le Parisien

13:27 22 Читати українською
Мбаппе вылетел на 3-4 недели и может пропустить старт Лиги чемпионов, – Le Parisien
Килиан Мбаппе / Indeksonline

Травма, полученная форвардом Пари Сен-Жермен Килианом Мбаппе в матче против Тулузы, оказалась довольно серьезной.

 

Молодой нападающий парижан не поможет команде в ближайших матчах, утверждает Le Parisien.

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Мбаппе накануне покинул поле на 66-й минуте из-за травмы. В момент замены он держался за заднюю поверхность бедра. По информации издания, у Мбаппе разрыв бедренной мышцы.

Восстановление 20-летнего форварда может занять 3-4 недели. Это означает, что Килиан Мбаппе рискует пропустить не только несколько туров французской Лиги 1, а также поединки квалификации к Евро-2020 в составе сборной Франции и стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов.

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ Франция ПСЖ - Тулуза
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