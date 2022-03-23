Позорный разгром от Барселоны (4:0) в 29-м туре Примеры пошатнул позиции Карло Анчелотти. Но пока не критично.

Итальянский специалист все еще имеет полный кредит доверия от руководства клуба, поэтому поражение в Эль Классико не повлияет на его будущее, утверждает Cadena SER .

Анчелотти нашел главного виновника позорного поражения Реала в Эль Класико

Болельщики раскритиковали Анчелотти за матч с Барселоной, первый поединок с ПСЖ, а также отсутствие ротации. Реал же видит в Карло идеального тренера, который должен продолжить тренировать команду, к которой могут присоединиться Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Именно поэтому "сливочные" хотят, чтобы 62-летний итальянец остался в клубе и отработал свой контракт до конца. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

К слову, Реал сейчас лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, а в 1/4 финала Лиги чемпионов встретится с Челси.