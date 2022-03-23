Ганебний розгром від Барселони (4:0) у 29-му турі Прімери похитнув позиції Карло Анчелотті. Та поки не критично.

Італійський фахівець все ще має повний кредит довіри від керівництва клубу, а тому поразка в Ель Класіко не вплине на його майбутнє, стверджує Cadena SER.

Анчелотті знайшов головного винуватця ганебної поразки Реала в Ель Класіко

Вболівальники розкритикували Анчелотті за матч з Барселоною, перший двобій з ПСЖ, а також за відсутність ротації. Натомість Реал бачить в Карло ідеального тренера, який повинен продовжити тренувати команду, до якої можуть приєднатись Кіліан Мбаппе та Ерлінг Холанд.

Саме тому "вершкові" хочуть, щоб 62-річний італієць залишився в клубі й відпрацював свій контракт до кінця. Угода між сторонами розрахована до літа 2023 року.

До слова, Реал зараз лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, а в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з Челсі.

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