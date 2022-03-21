Наставник мадридцев прокомментировал фиаско в противостоянии с Барселоной, взяв всю вину за результат на себя.

"Объяснить поражение довольно просто. Барселона играла лучше Реала – это основная причина. Мы хотели больше контролировать мяч, давить на соперника, но не получилось. Поражение – это моя вина. Я сказал это игрокам в раздевалке.

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Команду трудно было узнать. Всё пошло не так. Надо забыть эту игру и двигаться дальше. Тем более, что у Реала есть преимущество в таблице. План на игру не сработал, такое случается. В такой ситуации нужно не бояться брать на себя ответственность. Я сделал это. Я провалился", – цитирует Анчелотти ESPN.

Несмотря на поражение, Реал остался лидером чемпионата Испании. Мадридцы опережают Севилью на 9 очков, Барселону – на 12.

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