Мадридцы достигли устной договоренности с оборонцем Альфонсо Дэвисом, утверждает The Athletic.

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Контракт канадца с Баварией завершается летом 2025-го, а новый он не подписывает. Реал несколько месяцев общался с окружением Дэвиса и смог убедить выбрать именно Сантьяго Бернабеу. На 23-летнего защитника также охотились клубы АПЛ и главный конкурент "сливочных" – Барселона.

Реал пока не начинал переговоры с Баварией. Мюнхенцы еще предпримут последнюю попытку продлить контракт Дэвиса. Если не получится, то встанет выбор – торговаться ближайшим летом или отпускать звезду бесплатно в 2025 году. Реал имеет немалый опыт в таких "кражах". В свое время мадридцы забрали из Баварии свободным агентом Дэвида Алабу, а теперь вербуют Килиана Мбаппе из ПСЖ.

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