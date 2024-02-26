Мадридці досягли усної домовленості з оборонцем Альфонсо Девісом, стверджує The Athletic.

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Контракт канадця з Баварією завершується влітку 2025-го, а новий він не підписує. Реал кілька місяців спілкувався з оточенням Девіса і зміг переконати обрати саме Сантьяго Бернабеу. На 23-річного захисника також полювали клуби АПЛ та головний конкурент "вершкових" – Барселона.

Реал поки не починав переговори з Баварією. Мюнхенці ще зроблять останню спробу продовжити контракт Девіса. Якщо не вийде, то постане вибір – торгуватися найближчого літа або відпускати зірку безкоштовно у 2025 році. Реал має чималий досвід у таких "крадіжках". Свого часу мадридці забрали з Баварії вільним агентом Девіда Алабу, а тепер вербують Кіліана Мбаппе з ПСЖ.

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