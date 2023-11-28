Главный тренер Реала Карло Анчелотти может остаться в Мадриде еще на несколько лет.

Персона итальянского специалиста вызывает заинтересованность из разных уголков мира. Поскольку действующее соглашение Карло Анчелотти истекает летом 2024 года, уже несколько команд обратили на него внимание и связались с именитым наставником. В частности, это Федерация футбола Бразилии, а также Манчестер Юнайтед.

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Руководство Реала пока довольно тем, как команда выступает на старте сезона и планирует продлить соглашение с Анчелотти еще на два года. Согласно информации Relevo, клуб уже начал переговоры с 64-летним специалистом.

Кроме того, мадридцы удовлетворены прогрессом под руководством итальянца молодых игроков, на которых планируется делать ставку в долгосрочной перспективе. В Мадриде уверены, что тренер согласится продлить контракт, несмотря на интерес со стороны других команд.

На встрече с руководством по окончании прошлого сезона Анчелотти заявил, что Реал является его приоритетом, и он готов ждать предложения. Руководство "сливочных" планирует закрыть все вопросы по новой сделке итальянца до Рождества.

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