У наставника Реала Карло Анчелотти уже есть несколько вариантов для продолжения карьеры.

Контракт 64-летнего тренера с мадридцами истекает летом 2024 года. Руководство "сливочных" не спешит предлагать Карло Анчелотти новое соглашение.

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Долгое время считалось, что у итальянского специалиста есть договоренность с Федерацией футбола Бразилии и он должен возглавить национальную команду после завершения контракта с Реалом.

Впрочем, Карло Анчелотти может остаться работать в Европе. Как информирует Madrid Xtra со ссылкой на Аранча Родригеса, наставник мадридцев заинтересовал руководство Манчестер Юнайтед, которое уже сделало предложение тренеру.

Сейчас манкунианцев возглавляет Эрик Тен Хаг. Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 24 очка. А в Лиге чемпионов "красные дьяволы" находятся на последнем месте с тремя баллами.

Напомним, что Карло Анчелотти имеет опыт работы в АПЛ. Он работал с Челси и Эвертоном. С "синими" итальянец завоевывал титул чемпиона Англии в сезоне 2009/10, а также Кубок и Суперкубок Англии.

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