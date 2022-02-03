Встреча между Атлетиком Бильбао и мадридским Реалом в рамках 1/4 финала Кубка Испании набрала большой градус еще до начала поединка.

Автобус с игроками Реала подъезжал к стадиону Сан Мамес и оказался в окружении фанатов Бильбао.

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Встреча получилась довольно горячей – болельщики Атлетика начали бросать разные предметы в транспортное средство. Не обошлось и без повреждений – одно из окон автобуса разбили.

Добавим, что поединок начнется в 22:30 по киевскому времени. Мадридцы уже определились со стартовым составом – Карло Анчелотти решил оставить Лунина в запасе.

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