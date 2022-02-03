Реал вогняно зустріли фанати суперника перед матчем Кубка Іспанії, розбивши вікно автобуса
Зустріч між Атлетіком Більбао та мадридським Реалом у рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії набрала чималий градус ще до початку поєдинку.
Автобус із гравцями Реала під'їжджав до стадіону Сан Мамес та опинився в оточенні фанатів Більбао.
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Зустріч вийшла досить гарячою – уболівальники Атлетіка почали кидати різні предмети в транспортний засіб. Не обійшлось і без пошкоджень – одне з вікон автобуса розбили.
Додамо, що поєдинок розпочнеться о 22:30 за київським часом. Мадридці вже визначились зі стартовим складом – Карло Анчелотті вирішив залишити Луніна у запасі.
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