Вингер Реала Родриго будет дальше выступать за мадридский клуб.

На своем официальном сайте "сливочные" объявили о пролонгации соглашения с 22-летним бразильцем.

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Родриго подписал контракт с Реалом до 2028 года. Мадридцы, чтобы защититься от посягательств соперников, прописали в соглашении клаусулу в размере 1 миллиарда евро.

Бразилец присоединился к "сливочным" в 2019 году. За пять сезонов в Реале, он провел 179 игр, в которых забил 39 голов и отдал 33 ассиста. Вместе с клубом Родриго выиграл восемь трофеев, включая Лигу чемпионов и два чемпионства в Ла Лиге.

Напомним, что именно дубль бразильца помог одержать Реалу победу над Осасуной в финале Кубка Короля.

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