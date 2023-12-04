Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що Карвахаль зазнав травми камбаловидного м’яза лівої ноги.

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По информации Marca, правый защитник мадридцев пропустит 6 поединков. Четыре из них в Ла Лиге (против Бетиса, Вильяреала, Алавеса и Мальорки), игра с Унион Берлином в Лиге чемпионов и матч Кубка Испании. Отмечается, что Карвахаль имеет хорошие шансы залечить травму перед матчами за Суперкубок Испании (10 января).

Добавим, что Даниэль провел 17 матчей за Реал в этом сезоне, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами.

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