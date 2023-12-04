Реал офіційно втратив лідера – він може відновитись перед матчами Суперкубка Іспанії
Захисник Реала Даніель Карвахаль не допоможе мадридцям у найближчих матчах.
Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що Карвахаль зазнав травми камбаловидного м’яза лівої ноги.
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За інформацією Marca, правий захисник мадридців пропустить 6 поєдинків. Чотири з них у Ла Лізі (проти Бетіса, Вільяреала, Алавеса та Мальорки), гра з Уніон Берліном у Лізі чемпіонів та матч Кубка Іспанії. Зазначається, що Карвахаль має хороші шанси залікувати травму перед матчами за Суперкубок Іспанії (10 січня).
Додамо, що Даніель провів 17 матчів за Реал у цьому сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.
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