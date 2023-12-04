Реал на своєму офіційному сайті повідомив, що Карвахаль зазнав травми камбаловидного м’яза лівої ноги.

Лунін на роздоріжжі – вердикт Анчелотті підштовхує українця до трансферу з Реала

За інформацією Marca, правий захисник мадридців пропустить 6 поєдинків. Чотири з них у Ла Лізі (проти Бетіса, Вільяреала, Алавеса та Мальорки), гра з Уніон Берліном у Лізі чемпіонів та матч Кубка Іспанії. Зазначається, що Карвахаль має хороші шанси залікувати травму перед матчами за Суперкубок Іспанії (10 січня).

Додамо, що Даніель провів 17 матчів за Реал у цьому сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Реал повернувся на вершину Ла Ліги, спокійно перегравши Гранаду – Лунін вийшов у основі, але залишився без роботи