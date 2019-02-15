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Реал звинуватив керівництво Ла Ліги в подвійних стандартах та вимагає санкцій щодо Атлетіко

10:21 306 Читать на русском
Реал звинуватив керівництво Ла Ліги в подвійних стандартах та вимагає санкцій щодо Атлетіко
Тібо Куртуа (ліворуч) / Фотоколаж Daily Express

Реал обурений діями керівництва чемпіонату Іспанії після матчу 23-го туру проти Атлетіко (3:1).

Напередодні, дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відкрив справу щодо хавбека Реала Гарета Бейла, який під час поєдинку показував непристойний жест в сторону фанатів Атлетіко.

Бейл може отримати дискваліфікацію на 12 матчів через жест у грі з Атлетіко

Водночас, боси Реала вимагають покарати "матрацників" через поведінку їхніх вболівальників, повідомляє AS.

Прихильники Атлетіко під час матчу вигукували образи на адресу голкіпера Реала Тібо Куртуа, та кидали на поле іграшкових пацюків. Цим вболівальники натякнули Куртуа, що негативно оцінюють його перехід в "королівський клуб", позаяк Тібо на початку кар'єри грав за Атлетіко.

Атлетіко – Реал: Соларі перекусив Сімеоне, Рамос і Бейл глузують над суперником, а каталонець допомагає "королям"

Іспанія23 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Реал Мадрид: Субота 09 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
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Теги
Іспанія Ла Ліга Атлетіко - Реал Мадрид Тібо Куртуа Тібо Куртуа Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид
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