Реал звинуватив керівництво Ла Ліги в подвійних стандартах та вимагає санкцій щодо Атлетіко

Реал обурений діями керівництва чемпіонату Іспанії після матчу 23-го туру проти Атлетіко (3:1).

Напередодні, дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії відкрив справу щодо хавбека Реала Гарета Бейла, який під час поєдинку показував непристойний жест в сторону фанатів Атлетіко.

Бейл може отримати дискваліфікацію на 12 матчів через жест у грі з Атлетіко

Водночас, боси Реала вимагають покарати "матрацників" через поведінку їхніх вболівальників, повідомляє AS.

Прихильники Атлетіко під час матчу вигукували образи на адресу голкіпера Реала Тібо Куртуа, та кидали на поле іграшкових пацюків. Цим вболівальники натякнули Куртуа, що негативно оцінюють його перехід в "королівський клуб", позаяк Тібо на початку кар'єри грав за Атлетіко.

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