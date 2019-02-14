Бейла могут дисквалифицировать на 12 матчей за жест в игре с Атлетико

Вингер Реала Гарет Бейл может получить длительную дисквалификацию в чемпионате Испании.

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании изучит поведение полузащитника Реала Гарета Бейла в матче с Атлетико. После гола футболист изобразил жест, который похож на неприличный.

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Если комитет решит, что жест был неприличным и мог спровоцировать болельщиков Атлетико, то Бэйлу грозит от 4 до 12 матчей дисквалификации. Если будет решено, что жест не был адресован к фанатам, то вингер получит от 1 до 3 матчей дисквалификации, сообщает AS.

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К слову, арбитр поединка Мартинес Мунуера не заметил жеста и не изложил данную ситуацию в протоколе матча.