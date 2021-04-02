Скандальний агент Міно Райола розпочав бурхливу діяльність щодо майбутнього трансферу свого підопічного Ерлінга Холанда. Напередодні він з батьком норвезького форварда зустрівся з представниками Барселони та Реала, аби обговорити потенційний перехід з дортмундської Борусії.

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У таборі "вершкових" вважають, що у каталонців немає можливостей для здійснення коштовної угоди, яка оцінюється приблизно у 150 мільйонів євро. Джерела в Реалі стверджують, що участь "блаугранас" в переговорах націлена виключно на здорожчання трансферу, повідомляє Onda Cero.

Нагадаємо, Холанд перебрався у Борусію взимку 2020 року за 20 млн євро. Відтоді Ерлінг зіграв за "джмелів" 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 49 голів та віддав 11 результативних передач. Чинний контракт гравця з дортмундцями завершується влітку 2024-го.

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