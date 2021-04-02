Реал звинуватив Барселону у підкилимних іграх – мадридці не вірять у фінансові можливості конкурента
Керівництво "вершкових" вважає інтерес каталонців до нападника дортмундців Ерлінга Холанда частиною хитрого плану.
Скандальний агент Міно Райола розпочав бурхливу діяльність щодо майбутнього трансферу свого підопічного Ерлінга Холанда. Напередодні він з батьком норвезького форварда зустрівся з представниками Барселони та Реала, аби обговорити потенційний перехід з дортмундської Борусії.
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У таборі "вершкових" вважають, що у каталонців немає можливостей для здійснення коштовної угоди, яка оцінюється приблизно у 150 мільйонів євро. Джерела в Реалі стверджують, що участь "блаугранас" в переговорах націлена виключно на здорожчання трансферу, повідомляє Onda Cero.
Нагадаємо, Холанд перебрався у Борусію взимку 2020 року за 20 млн євро. Відтоді Ерлінг зіграв за "джмелів" 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 49 голів та віддав 11 результативних передач. Чинний контракт гравця з дортмундцями завершується влітку 2024-го.
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